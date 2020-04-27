В Новороссийске произошел пожар в жилом доме, пострадали два человека

В пятиэтажном доме в Новороссийске произошел пожар. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Известно, что рано утром в понедельник, 27 апреля, поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Рыбацкая. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 80 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек, два жителя пострадали в результате инцидента.
На месте происшествия работали 20 человек личного состава и пять единиц техники.
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