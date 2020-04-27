В Новороссийске произошел пожар в жилом доме, пострадали два человека

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27 апреля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В пятиэтажном доме в Новороссийске произошел пожар. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что рано утром в понедельник, 27 апреля, поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Рыбацкая. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 80 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек, два жителя пострадали в результате инцидента.

На месте происшествия работали 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее сообщалось: академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавирусной инфекции в России.