Участник ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС рассказал, как смогли не допустить второй взрыв

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26 апреля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pixabay.com, пожар

Через месяц после первого взрыва на Чернобыльской АЭС мог произойти ещё один, более мощный. В тот день на станции возник пожар. Останавливали возгорание и спасали от взрыва третий энергоблок более 12 часов.

Пожар, который произошел в мае, по словам экспертов, мог привести к гораздо более серьёзной катастрофе, однако о нём до сих пор мало известно. Как рассказал участник этих событий Александр Гудков, в ночь с 22 на 23 мая он проверил организацию дежурства на станции. В этот момент раздался звонок, что начался пожар на четвёртом блоке. Очаг возгорания нашли довольно быстро. "Мы уже тогда хорошо представляли, насколько там опасно: 26 апреля, когда тушили пожар, шесть ребят скончались", - рассказал Гудков. Был в скором времени организован штаб рядом с административно-бытовым корпусом. Тушить пожар решили группами по пять человек с локальными задачами и допустимым временем пребывания 10 минут. "Доставляли людей в бронетранспортёре, чтобы снизить облучение", сообщил участник событий. "Начали мы тушить в два с небольшим часа ночи, а закончили в 14:30. Где-то в пять утра украинские коллеги выслали нам в помощь целую бригаду, человек 120. Заходить всем пятёркам приходилось по несколько раз".

Гудков рассказал о возможных последствиях этого пожара. Они могли быть гораздо серьезнее, чем от взрыва. Дело в том, что "были сдвоены третий и четвёртый блоки. Четвёртый блок в руинах, а в нескольких десятках метров третий блок, который остановлен по аварийной защите, но полностью загружен топливом".

"Тогда я просто восхищался нашими людьми. Это самые большие наши богатство и гордость. Все знали, что там люди умерли, но никто не отказался идти, не испугался, все пошли".

На вопрос, почему об этом пожаре мало кто знает, Гудков сообщил, что "Горбачёв сказал: «Вы что, охренели? Месяц назад мы весь мир напугали, и теперь хотите, чтобы я снова сказал, что у нас опять там же пожар?»"

Попавшим в госпиталь писали диагноз "вегетососудистая дистония", а никак не "лучевая болезнь".

Ранее стало известно, что до взрыва реактора в энергоблоке №4 в апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции уже шло все не так гладко - произошли две аварии, сообщил бывший инспектор пожарной безопасности станции Петр Шаврей.