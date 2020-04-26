В Новосибирске сотрудник правоохранительных органов предотвратил трагедию

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26 апреля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Полицейский ехал на патрульном автомобиле в сторону своего дома. В Черепановском районе на 95-м километре дорогион обратил внимание на то, что из-под колес пассажирского автобуса идет густой дым. Инспектор использовал громкую связь для того, чтобы попросить водителя остановиться.

После остановки транспорта сотрудник полиции помог эвакуировать пассажиров и потушил огонь. Также полицейский посодействовал в организации другого автобуса, чтобы люди смогли отправиться в пункты назначения.

По предварительным данным, дым пошел из-за того, что у автобуса заклинила и загорелась тормозная колодка. Водитель транспорта выразил благодарность полицейскому за оказанную помощь....



