Братск: водитель стал виновником лесного пожара

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26 апреля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото:pixabey

В Иркутской области случился пожар по вине местного жителя. Он перевозил мусор в своем грузовике, а когда содержимое начало тлеть, выбросил его у обочины дороги.

Недалеко от района Гидростроитель мужчина вез мусор с территории кладбища на склад твердых бытовых отходов. Заметив задымление в кузове машины, он выгрузил мусор, чтобы его грузовик не загорелся. Мужчина присыпал землей наиболее опасные участки, но не убедился, что потушил все, и уехал. Тем временем мусор продолжал тлеть. Это привело к неконтролируемому палу и пожару на площади 7 гектаров, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.