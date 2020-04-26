Неизвестные ограбили два коттеджа и избили сотрудника Минобороны в Новой Москве

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26 апреля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

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В Новой Москве неизвестные злоумышленники ограбили коттедж сотрудника Министерства обороны РФ и избили мужчину и его супругу. В субботу, 25 апреля, около 4 часов утра трое грабителей, вооружённых монтировкой, молотком и топором перелезли через забор и, отжав пластиковую дверь, ворвались в дом к 67-летнему военному.

Мужчину и его супругу, которые постоянно живут в доме поселении Десёновское в ТиНАО, злодеи связали и начали требовать выдать им деньги и драгоценности. Налётчики в перчатках и скрывая лица под масками били мужчину по ногам молотком, требуя деньги.

Когда злоумышленники начали издеваться над женщиной, ее супруг не выдержал и отдал деньги, около одного миллиона рублей.

Налетчики разбили телефоны своих жертв и скрылись. Мужчина смог доползти до своего автомобиля, выехать во двор, сигналом разбудил соседей, которые уже вызвали полицию.

По некоторым данным, сыщики отрабатывают версию, что грабители могли ранее работать на участке у военного, который ранее нанимал рабочих – мигрантов из Средней Азии.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 Уголовного кодекса России («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»). В настоящее время полиция разыскивает нападавших, - сообщает РБК.

Второе ограбление, в поселке Шаповское, произошло несколькими днями ранее — о нем 24 апреля сообщил другой сотрудник Минобороны — из его дома похитили деньги и алкоголь.