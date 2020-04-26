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В Петербурге прокомментировали информацию о смерти четырёх медсестер с коронавирусом

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге прокомментировали информацию о смерти четырёх медсестер с коронавирусом
фото: pixabay.com

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал информацию о смерти четырёх медсестёр, у которых была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.  30 и 55-летние скончавшиеся женщины-медсестры работали в Госпитале для ветеранов войн, 56-летняя женщина - в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, женщина, которой было 58 лет, работала в одной из поликлиник северной столицы.

По данным комитета, четыре медсестры скончались с начала апреля, но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении рабочих обязанностей.  Как и все люди, медики могут заражаться в разных местах, не только на работе.

Обстоятельства заражения, как и основная причина смерти в каждом случае будут установлены по завершении всех положенных по закону процедур.

25 апреля администрация Елизаветинской больницы сообщила о смерти анестезиолога Сергея Белошицкого, который работал в ней более 20 лет. В феврале 2020 года доктор перешел на работу в Александровскую больницу.

ИЧ

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