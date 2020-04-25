Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в ЯНАО, есть пострадавшие

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 апреля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ми-26, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Названа предварительная причина жесткой посадки вертолета Ми-26 в субботу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Источник в экстренных службах Красноярского края сообщил, что у воздушного судна произошел отказ левого двигателя.

Пресс-служба Уральского управления на транспорте СК РФ предоставляла другую информацию: у вертолета произошла вибрация правого двигателя.

Вертолет МИи-26 выполнял маршрут поселок Уренгой - месторождение Ванкор (Красноярский край). По предварительным данным СКР, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку "Ротор 40" Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Ми-26 не долетел до площадки 20 метров, при этом произошло касание хвостовой балки о снег и последовало заваливание на правый борт.

На борту вертолета находились восемь человек, в том числе четыре члены экипажа. Информация о пострадавших уточняется. По некоторым данным, один из пострадавших получил тяжелые травмы.