Опубликовано видео разговора девушки с водителем такси, который якобы на нее напал из-за QR-кода

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24 апреля 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сегодня многие весь день обсуждают поведение таксиста в Москве, который совершил нападение на пассажирку, вытолкав ее из машины по причине того, что у нее оказался недействительный пропуск. А все было не так.

Сообщалось, что девушка, вызвавшая такси, предъявила водителю свой QR-код на пропуске. Однако после того, как водителю не удалось его считать, он высадил девушку и начал ее избивать. Пострадавшая обратилась с ушибами в больницу и в правоохранительные органы.

Глава Следственного комитета России поручил руководству ГСУ СК России по городу Москве узнать все обстоятельства инцидента между пассажиром такси и водителем.

Однако запись с регистратора показала совсем другую картину. Водитель такси неоднократно пытался проверить QR-код пассажирки. Мужчина посоветовал ей вызвать другую машину. При этом система почему-то снова определяла ей именно этого водителя. На записи запечатлено, как дама возмущенно просит оператора "заблокировать" водителя. Когда таксист попросил ее покинуть салон, поскольку ему надо продолжать работать, девушка ответила отказом. Он решил отвезти ее в полицию и получил удар от пассажирки, начав движение. Тогда он стал вытаскивать ее из такси, пассажирка начала громко кричать и звать на помощь. Кто виноват - разберутся следователи.