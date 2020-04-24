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В Ростове-на-Дону задержан торговец пропусками по передвижению в регионе

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ростове-на-Дону задержан торговец пропусками по передвижению в регионе
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в продаже пропусков для беспрепятственного перемещения по региону. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
Задержан 38-летний предприниматель, которого подозревают в продаже разрешений, дающих право на беспрепятственное передвижение по Ростовской области в условиях режима самоизоляции.
 
Установлено, что гражданин официально получил бланки разрешений для сотрудников своей организации, а затем опубликовал в сети объявление о продаже данных документов по 9 тысяч рублей за штуку.
 
В отношении предполагаемого мошенника возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". 
ЕТ

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