В Орехово‑Зуеве в озеро упал автомобиль

Автомобиль упал в озеро недалеко от деревни Сенькино городского округа Орехово-Зуево, поднять машину помогли спасатели, в происшествии никто не пострадал.
«Прибыв на место, мы увидели автомобиль, который по крышу находился в воде. Надев специальные водолазные костюмы, мы обследовали автомобиль, но он оказался пустым. Вытащить машину удалось с помощью спецтехники», – сообщил спасатель.
Как выяснилось позднее, водителю и пассажиру удалось выбраться самостоятельно, медицинская помощь им не потребовалась. Несчастный случай произошел по вине водителя, который не справился с управлением.