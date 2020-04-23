В Орехово‑Зуеве в озеро упал автомобиль

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23 апреля 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Автомобиль упал в озеро недалеко от деревни Сенькино городского округа Орехово-Зуево, поднять машину помогли спасатели, в происшествии никто не пострадал.

«Прибыв на место, мы увидели автомобиль, который по крышу находился в воде. Надев специальные водолазные костюмы, мы обследовали автомобиль, но он оказался пустым. Вытащить машину удалось с помощью спецтехники», – сообщил спасатель.

Как выяснилось позднее, водителю и пассажиру удалось выбраться самостоятельно, медицинская помощь им не потребовалась. Несчастный случай произошел по вине водителя, который не справился с управлением.