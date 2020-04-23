Пожар в Кузбассе уничтожил фельдшерско-акушерский пункт, горят еще десять домов

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23 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В МЧС сообщили, что в селе Пашково Яшкинского района Кузбасса и в районе Кедровка Кемерово горят несколько частных домов. Отмечается, что до этого шесть жилых зданий загорелись в деревне Постниково Ижморского района.

“Яшкинский район, село Пашково – шесть домов, на месте работают подразделения пожарной охраны, и еще у нас четыре дома в Кедровке. Там тоже работают подразделения пожарной охраны. Причины пожара выясняются”, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, пожар уничтожил 15 домов и фельдшерско-акушерский пункт в селе Постниково Ижморского района.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания стал поджог сухой растительности.