В деревне Кузбасса загорелись семь домов

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23 апреля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В МЧС сообщили, что в четверг, 23 апреля, в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области загорелись одновременно несколько частных домов. Сейчас вертолет Ми-8 с водосливным устройством готовится к тушению пожара.

"Пожар семи домов частных ... от МЧС России 10 единиц техники, группировка наращивается, силы и средства МЧС работают. По оперативным данным, пострадавших нет, но все может меняться”, - пояснили в ведомстве.

Спасатели считают, что причиной возгорания стал поджог сухой растительности. На место происшествия выехал губернатор Кузбасса.

Ранее сообщалось, в деревне Пустынь во Владимирской области сгорели четыре деревянных дома.