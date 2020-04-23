В деревне Кузбасса загорелись семь домов

В МЧС сообщили, что в четверг, 23 апреля, в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области загорелись одновременно несколько частных домов. Сейчас вертолет Ми-8 с водосливным устройством готовится к тушению пожара.
"Пожар семи домов частных ... от МЧС России 10 единиц техники, группировка наращивается, силы и средства МЧС работают. По оперативным данным, пострадавших нет, но все может меняться”, - пояснили в ведомстве.
Спасатели считают, что причиной возгорания стал поджог сухой растительности. На место происшествия выехал губернатор Кузбасса.
Ранее сообщалось, в деревне Пустынь во Владимирской области сгорели четыре деревянных дома.