Под Калининградом подростка насмерть засыпало грунтом

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23 апреля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: МВД РФ

Представитель СУ СК Наталья Гацко сообщила, что сейчас выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетнего подростка, которого засыпало грунтом в Черняховском районе Калининградской области. Инцидент произошел в среду, 22 апреля.

“В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 16-летнего жителя одного из поселков Черняховского района”, - пояснила она.

Гацко отметила, что два товарища выкапывали из земли фрагмент чугунной трубы, чтобы сдать его на металлолом. Однако через некоторое время произошло обрушение стен траншеи, в которой находился мальчик. По ее словам, приятель не смог вытащить погибшего самостоятельно и позвал на помощь, но те не успели спасти его.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские задержали педиатра местной поликлиники за то, что она не показала документы для передвижения по городу. Они ее хватали и волокли по земле.