В Чечне за последние сутки от коронавируса скончался один человек

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22 апреля 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Чечне за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался один человек. Умер мужчина.

По данным регионального минздрава, количество летальных исходов с начала эпидемии в Чеченской Республике увеличилось до шести.

Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в среду, 22 апреля, сообщил, что все в Чечне коронавирус выявлен у 323 человек.

Ранее 12 апреля в Чечне скончались два человека. Тогда медики сообщали, что пять человек из числа инфицированных находятся в тяжелом состоянии, у них имеются сопутствующие заболевания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывает жителей республики оставаться дома.