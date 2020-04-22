В Волгоградской области произошло ДТП, погибли два человека

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22 апреля 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Волгоградской области два человека погибли и один пострадал при столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля. ДТП произошло в среду вечером.

Известно, что в Камышинском районе на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград машина при обгоне столкнулась с двумя фурами. Скончались двое мужчин из легкового авто, его пассажирка госпитализирована. Сейчас личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Предварительная причина трагедии - нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля при совершении обгона.

Ранее сообщалось: в нескольких городах Подмосковья в среду, 22 апреля, энергоснабжение нарушено из-за ураганного ветра.