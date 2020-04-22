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В нескольких городах Подмосковья энергоснабжение нарушено из-за ураганного ветра

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

В нескольких городах Подмосковья энергоснабжение нарушено из-за ураганного ветра
pexels.com

В нескольких городах Подмосковья в среду, 22 апреля, энергоснабжение нарушено из-за ураганного ветра. Ветер оборвал провода в Домодедово, Черноголовке, Коломне и Новом Ступино.  В экстренных службах Московской области сообщили, что бригада ремонтников приступила к аварийно-восстановительным работам.

Подачу электроэнергии возобновят ориентировочно к 18 часам.  Скорость ветра в столичной регионе достигает сегодня 23 метров в секунду. В МЧС предупреждали, что усилие ветра в Москве и Подмосковье сегодня может быть до 20 метров в секунду с утра и до 21 часа.

В Москве сильный ветер повалил около десяти деревьев. В результате повреждены несколько автомобилей.

 

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