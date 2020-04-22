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Порывистый ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку в Ярославской области

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Порывистый ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку в Ярославской области
упавший мост, vk.com/yroslavl_news
В Борисоглебском районе Ярославской области сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил представитель экстренных служб региона.
 
Согласно последней информации, в результате обрыва тросов просели двадцатиметровые пролеты моста через реку.
 
Подчеркивается, что в момент инцидента на переправе не было людей, вследствие чего в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.
 
Глава Борисоглебского района Владимир Попов уточнил, что в воду упала центральная часть моста.
ЕТ

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