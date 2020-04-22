В Москве из-за сильного ветра дерево упало на два автомобиля

В среду на севере Москвы из-за сильных порывов ветра на две машины упало дерево. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, транспортные средства получили повреждения.

Инцидент произошел у дома номер 16, расположенного на Волоколамском шоссе. Подчеркивается, что дерево упало на припаркованные у здания легковые автомобили. Кроме того, оно задело провода, которые растянулись до земли. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.