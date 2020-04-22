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В Москве из-за сильного ветра дерево упало на два автомобиля

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве из-за сильного ветра дерево упало на два автомобиля
упавшее дерево, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В среду на севере Москвы из-за сильных порывов ветра на две машины упало дерево. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, транспортные средства получили повреждения.
 
Инцидент произошел у дома номер 16, расположенного на Волоколамском шоссе. Подчеркивается, что дерево упало на припаркованные у здания легковые автомобили. Кроме того, оно задело провода, которые растянулись до земли. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.
 
Ранее сотрудники МЧС предупредили об усилении порывов ветра в Москве до 20 метров в секунду.
ЕТ

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