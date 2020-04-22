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Житель Волгограда лишился прав после ДТП с нетрезвым приятелем на капоте

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Житель Волгограда лишился прав после ДТП с нетрезвым приятелем на капоте
руль машины, pixabay.com
Жителя Волгограда на год лишили водительских прав после того, как он устроил аварию. Установлено, что мужчина проехал на красный сигнал светофора с пьяным другом на капоте и врезался в другую машину.
 
В пресс-службе областного ГУМВД уточнили, что в середине апреля мужчина за рулем иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой легковой машиной. При этом на капоте первого автомобиля находился нетрезвый гражданин. Впоследствии автомобилист заявил, что выполнил просьбу своего пьяного друга, а красный свет не увидел из-за того, что тот своим телом закрыл ему обзор.
 
В отношении водителя были возбуждены административные дела по статьям "Нарушение правил перевозки людей" и "Проезд на запрещающий сигнал светофора". Кроме того, его привлекли к ответственности за то, что он уехал с места ДТП.
ЕТ

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