В Тюменской области задержали юношу, планировавшего вооруженное нападение на учебное заведение

В Тюменской области задержали гражданина 2001 года рождения за подготовку массового убийства в одном из учебных заведений региона. Соответствующую информацию предоставили в среду в ЦОС ФСБ России.

Согласно последним данным, молодой человек планировал совершить вооруженное нападение на учебное заведение. В отношении жителя Тюменской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц" УК России.