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В Тюменской области задержали юношу, планировавшего вооруженное нападение на учебное заведение

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тюменской области задержали юношу, планировавшего вооруженное нападение на учебное заведение
наручники, pixabay.com
В Тюменской области задержали гражданина 2001 года рождения за подготовку массового убийства в одном из учебных заведений региона. Соответствующую информацию предоставили в среду в ЦОС ФСБ России.
 
Согласно последним данным, молодой человек планировал совершить вооруженное нападение на учебное заведение. В отношении жителя Тюменской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц" УК России.
 
У задержанного изъяли гладкоствольное охотничье ружье, патроны, 2 охотничьих ножа, аммиачную селитру, а также средства связи и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств из интернета. 
ЕТ
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