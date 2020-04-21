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У 55 курсантов военно-медицинской академии в Петербурге диагностировали коронавирус COVID

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

У 55 курсантов военно-медицинской академии в Петербурге диагностировали коронавирус COVID
pexels.com

В Санкт- Петербурге у 55 курсантов военно-медицинской академии диагностировали коронавирусную инфекцию COVID. Коронавирус обнаружили при проверке курсантов факультета врачей для иностранных армий. После это случая медики обследовали курсантов других факультетов.

У некоторых будущих военных врачей тесты также оказались положительными. В сообщении Минобороны не уточняется число зараженных коронавирусом иностранных граждан - курсантов академии.

По данным оборонного ведомства, заразившихся курсантов изолировали. Они находятся в нормальном состоянии. Курсантов академии, которые контактировали с зараженными, посадили на карантин.

В сообщении Минобороны подчёркивается, что заразившиеся COVID курсанты военной медакадемии не принимали участия в тренировках по подготовке к Параду победы.

Несколько дней назад коронавирусную инфекцию подтвердили у 30 курсантов   петербургского Нахимовского училища.

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