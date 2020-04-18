У 31 воспитанника Нахимовского морского училища диагностирован коронавирус

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18 апреля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища коронавирусной инфекцией мог заразить их преподаватель. Первые тесты на коронавирус у 31 из 155, приехавших из Петербурга в столицу, воспитанников морского училища дали положительные результаты.

Ребята находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение. По данным Минобороны, все заразившиеся нормально себя чувствуют, высокой температуры или симптомов заболевания органов дыхания у них нет.

Все нахимовцы переведены в санаторий Минобороны на карантин. Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели находятся на обсервации по месту размещения.

Причиной инфицирования мог стать контакт преподавателя училища с гражданскими лицами в Москве.

В Минобороны отметили, что приехавших в из Петербурга в Москву нахимовцев и сопровождающих их офицеров не привлекали к совместным подготовкам к Параду победы в подмосковном Алабино.

Поэтому опасность того, что нахимовцы или их преподаватели передали опасную инфекцию другим военнослужащим, готовящимся к параду на Красной площади 9 Мая, практически исключена.

Отметим, дата парада перенесена из-за коронавируса.