Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса в американской тюрьме

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20 апреля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: соцсети

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), узнал, что один из его сокамерников умер от коронавируса. Об этом сообщил адвокат летчика Алексей Тарасов.

Как отметил адвокат, в тюрьме катастрофическая ситуация с COVID-19. Умерший был в непосредственной близости от Ярошенко, спал на соседней кровати буквально в двух метрах от него. Тарасов пояснил, что общая камера, в которой отбывает срок летчик, рассчитана примерно на 100 заключенных. У них сейчас, по словам Ярошенко, просто паника. Константин рассказал адвокату, что до смерти его больному сокамернику три дня не оказывали медицинскую помощь. Когда мужчина уже не мог вставать, просто задыхался, его отправили в изоляцию, где он скончался.

У Константина Ярошенко, похоже, тоже проявляются симптомы коронавируса, в медпомощи ему отказывают.

Напомним, что 7 сентября 2011 года окружной федеральный прокурор Нью-Йорка Прит Бхарара объявил, что российский лётчик Константин Ярошенко приговорен в федеральном суде Манхэттена к 20 годам заключения за сговор с целью импорта на территорию США кокаина стоимостью 100 млн долларов.