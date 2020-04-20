За сутки в Иркутской области зарегистрировано шесть лесных пожаров

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20 апреля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

За прошедшие сутки на территории Иркутской области зарегистрировано шесть новых пожаров.Пять из них ликвидировано, сообщает пресс-служба губернатора, один локализован. Три возгорания, в том числе одно непотушенное, зафиксированы в Братском районе. По одному ликвидировано в Эхирит-Булагатском, Балаганском, Зиминском районах.

Общая площадь, пройденная за сутки огнем, – 99,3 га, в том числе 59,3 га, покрытых лесом. Площадь локализованного пожара – 15 га леса. Самый крупный ликвидированный очаг на площади 51 га, где 40 га – это не покрытая лесом территория, находился в Эхирит-Булагатском районе.