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Жители Свердловской области страдают от нашествия клещей

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Жители Свердловской области страдают от нашествия клещей
фото: pixabey

В Свердловской области резко увеличилось число пострадавших от укусов клещей. Только за последнюю неделю эти показатели превысили среднемноголетний уровень почти в 4,5 раза. Клещи в этом году, говорят специалисты, чрезвычайно активны из-за ранней весны.

Первые пострадавшие от укуса в регионе были зарегистрированы еще 15 марта. Сейчас клещей в заборный пункт приносят уже со всех районов региона, в основном - дачники. Ведь многие на время режима самоизоляции решили уехать за город. Исследование клещей в Екатеринбурге проводит лишь одна лаборатория, поэтому людям приходится стоять в очереди.

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