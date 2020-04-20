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В Тюмени проводится доследственная проверка по факту избиения сиделкой пенсионерки

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту избиения сиделкой пенсионерки
pixabay.com

В Тюмени сиделка избила 83-летнюю пенсионерку, которая передвигается на инвалидной коляске. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Известно, что противоправные действия в отношении пожилой женщины, совершила жительница, которая на протяжении длительного времени осуществляла уход за ней.

Сейчас пострадавшая находится у родственников, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Ранее жителя Москвы похитили ради выкупа в размере 2,8 миллиона рублей. Соответствующую информацию предоставила в понедельник заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.  

ЕЧ

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