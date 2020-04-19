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В Тверской области иномарка наехала на пешехода. Женщина шла в наушниках и с гантелями

, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: toptver.ru

В Тверской области иномарка наехала на пешехода. Женщина шла в наушниках и с гантелями
фото: pixabay.com

В воскресенье, 19 апреля, в Торопецком районе Тверской области на 2 км автодороги Новотроицкое-Заречье произошел наезд на пешехода. Отмечается, что женщина поздно заметила приближающейся автомобиль.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что около 15.20 машина марки Форд Фокус наехала на женщину 1959 года рождения. В ведомстве добавили, что потерпевшая шла на зарядку по проезжей части в наушниках и с гантелями в руках.

Кроме того, водитель попытался ей сигналить, но она не реагировала. Тогда он захотел ее объехать, но она резко отошла и попала под колеса. По предварительному диагнозу, у нее перелом ключицы.

Проводится проверка всех обстоятельств.

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