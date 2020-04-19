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В Москве в квартире дома на Кутузовском нашли мертвыми сына известного врача и девушку

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

В Москве в квартире дома на Кутузовском нашли мертвыми сына известного врача и девушку
фото: pixabay.com

В Москве в квартире одного из домов на Кутузовском проспекте нашли мертвыми сына известного врача и девушку. Хозяин квартиры не смог дозвониться до квартиросъемщика. Тогда владелец квартиры приехал проверить жилище и обнаружил в комнате тела молодых мужчины и женщины.

Вероятно, причиной их смерти могла стать передозировка запрещенными веществами.

По данным телеканала РЕН-ТВ, скончался сын кардиохирурга Михаила Алшибая. Тело 29-летней девушки нашли рядом с парнем.
Михаил Алшибая — сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, заведующий отделением НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

 

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