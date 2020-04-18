Опубликовано видео задержания и. о. замглавы Хакасии Новикова

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18 апреля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сергей Новиков, сайт СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео задержания и.о. заместителя главы Республики Хакасии-министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Инцидент произошел в пятницу, 17 апреля, в городе Абакан.

«Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей … Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в ведомстве.

При этом на записи можно заметить, что на вопрос следователей, понимает ли он причину задержания, Новиков ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что Новикова взяли с поличным во время получения взятки в размере 2 млн руб. В СК РФ информацию подтвердили. Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере».