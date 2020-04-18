Глава Хакасии подтвердил задержание своего заместителя

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18 апреля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Республики Хакасии

фото: Сергей Новиков, пресс-служба Правительства Республики Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов отреагировал на информацию о задержании своего заместителя Сергея Новикова по подозрению в получении взятки. По его словам, сейчас проводится следственная проверка.

«Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», - пояснил он.

Согласно последним данным, и.о. заместителя главы Хакасии Новиков был задержан 17 апреля в Абакане во время получения 2 млн руб. от представителя одной из строительных фирм региона, которая должна была участвовать в возведении психоневрологического интерната в поселке Туим. Отмечается, что он также занимает должность министра строительства и ЖКХ.

Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере».