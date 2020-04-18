На месте крушения частного самолета под Хабаровском нашли тело четвертого погибшего

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18 апреля 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: место крушения самолета в Хабаровском крае, МЧС РФ

В Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского района (ЕДДС) сообщили, что в результате крушения легкомоторного частного самолета в 35 км от города погибли четыре человека. Инцидент произошел рано утром в субботу 18 апреля.

«Тело четвертого нашли под обломками самолета. Личности устанавливаются», -уточнили в администрации региона.

Ранее сообщалось, что самолёт марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал недалеко от села Лесное Хабаровского района и загорелся. Пожал потушен. На месте работают представители спецслужб, в том числе спасатели, медики и следователи. Возбуждено уголовное дело.