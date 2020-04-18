В МЧС раскрыли обстоятельства крушения частного самолета под Хабаровском

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18 апреля 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МЧС РФ

В МЧС РФ по региону сообщили о крушении легкомоторного самолета марки Л-4 в 700 м севернее села Лесное Хабаровского района утром в субботу, 18 апреля. Отмечается, что он совершал учебно-тренировочный полет в 30-35 км от города.

«В 06.45 (мск) в ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в 700 м севернее села Лесное Хабаровского района в нежилой зоне произошло падение частного легкомоторного самолета с последующим возгоранием», - пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека. Кроме того, на место происшествия направлены группа спасателей ДВРПСО МЧС РФ в составе 6 человек, одна единица техники и отделение 35 краевой пожарной части, а также медики, группа ГУ МЧС РФ и следователи. Готовности к вылету вертолет Ми-8 от Центра авиационного спасения Минтранса России.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.