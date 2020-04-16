В Брянской области умер первый больной коронавирусом

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16 апреля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Больница. Фото: pixabay.com

В больнице Брянской области умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом в соцсети сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Отмечается, что пожилой мужчина долгое всемя пробыл в реанимации.

Богомаз отметил, что перед смертью мужчина находился в тяжелом состоянии и даже бы подключен к системе искусственной вентиляции легких.

«Сегодня стало известно, что 15 апреля скончался наш с вами земляк. У него было несколько тяжелых хронических заболеваний. Все это значительно осложнило течение коронавирусной инфекции, которой он заразился при контакте с приехавшими гражданами из Европы», - сообщил губернатор