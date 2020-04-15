В Москве задержан мужчина, ранивший соседа из огнестрельного оружия

В Москве полицейские задержали мужчину, ранившего соседа по подъезду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Известно, что вечером в среду, 15 апреля, в полицию поступило сообщение о конфликте между жильцами дома на улице Окской. В ходе ссоры один из них ранил другого из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.
Сейчас подозреваемый доставлен в территориальный отдел МВД для разбирательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге неизвестный ранил генерального директора строительной компании Максима Ротцы.