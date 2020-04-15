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В Петербурге ранен гендиректор строительной компании

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 47news

В Петербурге ранен гендиректор строительной компании

В Петербурге неизвестный ранил генерального директора строительной компании Максима Ротцы.  43-летнего бизнесмена обнаружили в луже крови на обочине дороги в Приморском районе Петербурга.

Около 13 часов 30 минут  в среду, 15 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на обочине дороги в Каменку обнаружен истекающий кровью мужчина. По предварительным данным, в раненом узнали 43-летнего Максима Ротцы, генерального директора строительной компании "УНР 41". Злоумышленник с ножом набросился на Ротцы и ударил в шею. Раненный мужчина с серьезной травмой был госпитализирован. В реанимации врачи спасали его жизнь.

 

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