Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Пропавшего в ноябре доцента из Подмосковья нашли мертвым под Костромой

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Пропавшего в ноябре доцента из Подмосковья нашли мертвым под Костромой
фото: pixabey

Стала известна судьба доцента кафедры истории и политологии, кандидата исторических наук Юрия Мантрова. Мужчина погиб на территории Костромской области.

Ученый исчез еще 1 ноября 2019 года. Он отпросился с последней пары, но у себя дома в Люберцах не появился. Позже стало известно, что мужчина приобрел билет на автобус по маршруту Владимир – Кострома. На этом его следы потерялись.

10 апреля на берегу Костромского залива Горьковского водохранилища в районе поселка Прибрежный. Опознать останки удалось не сразу, однако на месте были обнаружены документы на имя доцента.

СЕ

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью