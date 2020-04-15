В Чикаго произошла массовая авария с участием 60 транспортных средств

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15 апреля 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Массовое ДТП с участием около 60 автомобилей произошло в среду, 15 апреля, в Чикаго. Его причиной стали сложные погодные условия, в частности - выпавший снег.

В результате инцидента четырнадцать человек были доставлены в больницы, сейчас угрозы их жизням нет. Еще 45 участников аварии медики обследовали на месте.

Пожарный департамент города предупредил о возможности новых происшествий из-за сильного похолодания и попросил жителей соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось: в Италии умерло 120 врачей, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.