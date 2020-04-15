Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Чикаго произошла массовая авария с участием 60 транспортных средств

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Чикаго произошла массовая авария с участием 60 транспортных средств
pixabay.com

Массовое ДТП с участием около 60 автомобилей произошло в среду, 15 апреля,  в Чикаго. Его причиной стали сложные погодные условия, в частности - выпавший снег.

В результате инцидента четырнадцать человек были доставлены в больницы, сейчас угрозы их жизням нет. Еще 45 участников аварии медики обследовали на месте.

Пожарный департамент города предупредил о возможности новых происшествий из-за сильного похолодания и попросил жителей соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось: в Италии умерло 120 врачей, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.  

ЕЧ

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью