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Москвич притворился мертвым, чтобы получить от знакомой 230 тыс. рублей

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвич притворился мертвым, чтобы получить от знакомой 230 тыс. рублей
рубли, pixabay.com
Сотрудники полиции задержала жителя Москвы, который сымитировал собственную смерть и начал вымогать деньги у любовницы под видом "родственника". Об этом заявили в пресс-службе столичной полиции.
 
Начальник пресс-службы московской полиции Владимир Васенин уточнил, что в правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина и сообщила, что недавно познакомилась с мужчиной. Он почти сразу "признался", что серьезно болен. Через некоторое время на его страничке в соцсети появилась новость о его "кончине".
 
Позже человек, представившийся "родственником умершего", начал требовать у гражданки денежные средства за нераспространение ее личных фотографий откровенного характера. Женщине пришлось выплатить злоумышленнику 230 тысяч рублей.
 
К настоящему моменту сотрудники полиции задержали в Строгино 38-летнего безработного мужчину, который придумал такой нестандартный способ заработка. В отношении гражданина возбудили уголовное дело о вымогательстве.
ЕТ
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