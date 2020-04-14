Москвич притворился мертвым, чтобы получить от знакомой 230 тыс. рублей

Сотрудники полиции задержала жителя Москвы, который сымитировал собственную смерть и начал вымогать деньги у любовницы под видом "родственника". Об этом заявили в пресс-службе столичной полиции.

Начальник пресс-службы московской полиции Владимир Васенин уточнил, что в правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина и сообщила, что недавно познакомилась с мужчиной. Он почти сразу "признался", что серьезно болен. Через некоторое время на его страничке в соцсети появилась новость о его "кончине".

Позже человек, представившийся "родственником умершего", начал требовать у гражданки денежные средства за нераспространение ее личных фотографий откровенного характера. Женщине пришлось выплатить злоумышленнику 230 тысяч рублей.