Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Эсминец США зашел в акваторию Черного моря

, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эсминец США зашел в акваторию Черного моря
Фото: pixabay.com

В акваторию Черного моря вошел эсминец Соединенных Штатов  «Портер». Об этом сообщили в национальном центре управления обороной. Черноморский флот начал сопровождение иностранного корабля и наблюдение за его действиями.

Отмечается, что за текущий год данный случай стал вторым разом, когда американский корабль зашел в Черное море. Первый заход в феврале власти США объяснили «укреплением отношений с региональными партнерами».

Согласно международной Конвенции Монтре от 1936 года, военные корабли государств, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в акватории не дольше трех недель.

АБ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью