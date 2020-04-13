Эсминец США зашел в акваторию Черного моря

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13 апреля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В акваторию Черного моря вошел эсминец Соединенных Штатов «Портер». Об этом сообщили в национальном центре управления обороной. Черноморский флот начал сопровождение иностранного корабля и наблюдение за его действиями.

Отмечается, что за текущий год данный случай стал вторым разом, когда американский корабль зашел в Черное море. Первый заход в феврале власти США объяснили «укреплением отношений с региональными партнерами».

Согласно международной Конвенции Монтре от 1936 года, военные корабли государств, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в акватории не дольше трех недель.