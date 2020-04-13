Годовалая девочка в подмосковном Красногорске выпила средство для очистки труб

В Московской области годовая девочка выпила средство для очистки труб. Ребенок забрался в ванной комнате в шкаф и прокусил бутылку с химическим средством. Малыш в больнице с химическим ожогом ротоглотки.
Инцидент произошел в Красногорске 12 апреля вечером. Чем занимались на тот момент родители маленькой девочки - не сообщается.
Подмосковные следователи проводят проверку, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно об инциденте, который произошел в Удмуртии, где погибли шесть жителей города Сарапул после употребления неизвестной химической жидкости.