В Москве задержаны подозреваемые, которые продавали пенсионерам поддельные лекарства

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 апреля 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

В Москве двое мужчин задержаны по подозрению в продаже пенсионерам поддельных лекарств. Известно: злоумышленники приобрели базу с персональными данными москвичей.

Один из них звонил на телефоны и представлялся сотрудником поликлиники. Мужчина сообщал, что у пожилых людей обнаружены серьезные заболевания, поэтому им необходимо срочно приобрести медицинский препарат. Доверчивые пенсионеры соглашались. После этого приезжал сообщник подозреваемого, передавал потерпевшим раствор глюкозы, забирал деньги и уходил.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящее время один из фигурантов арестован, второй находится под подпиской о невыезде.

Ранее Сбербанк рассказал о новом «коронавирусном» способе воровства.