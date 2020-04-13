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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве задержаны подозреваемые, которые продавали пенсионерам поддельные лекарства

, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Москве задержаны подозреваемые, которые продавали пенсионерам поддельные лекарства
pixabay.com

В Москве двое мужчин задержаны по подозрению в продаже пенсионерам поддельных лекарств. Известно: злоумышленники приобрели базу с персональными данными москвичей.

Один из них звонил на телефоны и представлялся сотрудником поликлиники. Мужчина сообщал, что у пожилых людей обнаружены серьезные заболевания, поэтому им необходимо срочно приобрести медицинский препарат. Доверчивые пенсионеры соглашались. После этого приезжал сообщник подозреваемого, передавал потерпевшим раствор глюкозы, забирал деньги и уходил.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящее время один из фигурантов арестован, второй находится под подпиской о невыезде.

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