Сбербанк рассказал о новом «коронавирусном» способе воровства

Кибермошенники придумали новый способ воровства - они создают фейковые сайты поставщиков медицинских товаров, в том числе масок и антисептиков, и предлагают компаниям купить их по выгодным ценам. Об этом рассказал рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Появился в сети из-за коронавируса и новый вид мошенничества. Злоумышленники создают сайты-клоны поставщиков медицинских товаров и гигиенических средств, затем обзванивают компании и предлагают закупку масок, антисептиков, перчаток и других медицинских товаров по выгодным ценам и на привлекательных условиях. Как нетрудно догадаться, после перечисления средств "поставщик" исчезает», - сказал Кузнецов. По его словам, объем мошенничества по новой схеме составляет уже 20% от всего мошенничества в марте.
Кузнецов отметил, что Сбербанку удалось спасти 28 миллионов рублей крупной телекоммуникационной компании, которая пыталась осуществить платёж за средства медицинской защиты компании-клону.
Напомним, по последним данным, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.