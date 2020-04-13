В Петербурге полиция начала розыск неизвестного, который ранил мужчину при стрельбе на рынке

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13 апреля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Санкт- Петербурге полиция начала розыск подозреваемых в стрельбе на рынке, в результате которой был ранен в ногу мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно: 12 апреля в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от охранника рынка о том, что на его территории происходит массовая драка и слышны звуки выстрелов. Полицейские выяснили: при конфликте пострадал мужчина, который получил удар в лицо, после чего один из нападавших выстрелил ему в ногу.

Сейчас пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов рассказал о пожаре в жилом доме под номером 62/1 на Ленинском проспекте в Москве. Инцидент произошёл рано утром в понедельник, 13 апреля.