В МЧС раскрыли подробности пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

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13 апреля 2020, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов рассказал о пожаре в жилом доме под номером 62/1 на Ленинском проспекте в Москве. Инцидент произошёл рано утром в понедельник, 13 апреля.

«Сложность была в том, что в чердачном помещении была очень высокая температура, небольшой ветер. Также сложность в том, что вокруг дома стояли автомобили, которые мешали проезду», - пояснил он.

Желтов добавил, что на месте происшествия работают дознаватели, устанавливается причина возгорания.

Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на восьмом этаже, а также на чердаке жилого дома. Огонь был ликвидирован к 6.10.