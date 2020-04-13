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В МЧС раскрыли подробности пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В МЧС раскрыли подробности пожара в жилом доме на юго-западе Москвы
фото: pixabay.com

Начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов рассказал о пожаре в жилом доме под номером 62/1 на Ленинском проспекте в Москве. Инцидент произошёл рано утром в понедельник, 13 апреля.

«Сложность была в том, что в чердачном помещении была очень высокая температура, небольшой ветер. Также сложность в том, что вокруг дома стояли автомобили, которые мешали проезду», - пояснил он.

Желтов добавил, что на месте происшествия работают дознаватели, устанавливается причина возгорания.

Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, пострадавших нет. 

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на восьмом этаже, а также на чердаке жилого дома. Огонь был ликвидирован к 6.10.

БА

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