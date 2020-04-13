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Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы
пожарный, pixabay.com

Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Соответствующую информацию рано утром в понедельник, 13 апреля, предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МЧС.

Возгорание было зафиксировано в квартире на восьмом этаже, а также на чердаке жилого дома под номером 62/1 на Ленинском проспекте. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров.

К 5.34 возгорание удалось локализовать, а к 6.10 – ликвидировать. В тушении пожара принимали участие 29 боевых расчетов – в общей сложности около 90 человек. Спасены были пять человек. Из дома эвакуировали более ста жильцов. Пострадавших нет.

ЕТ

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