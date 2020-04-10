Пожар произошел на территории исправительной колонии под Иркутском

Вечером в пятницу, 10 апреля, стало известно, что на территории исправительной колонии №15, расположенной в Иркутской области, вспыхнул пожар. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Согласно последней информации осведомленных источников, в настоящий момент на территории исправительной колонии огнем охвачены сразу три производственных цеха. Подчеркивается, что возгоранию специалисты присвоили третий номер сложности.