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Пожар произошел на территории исправительной колонии под Иркутском

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел на территории исправительной колонии под Иркутском
пожарная машина, pixabay.com
Вечером в пятницу, 10 апреля, стало известно, что на территории исправительной колонии №15, расположенной в Иркутской области, вспыхнул пожар. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
 
Согласно последней информации осведомленных источников, в настоящий момент на территории исправительной колонии огнем охвачены сразу три производственных цеха. Подчеркивается, что возгоранию специалисты присвоили третий номер сложности.
 
Данных о том, что именно стало причиной пожара, пока не поступало. Сообщений о пострадавших в результате случившегося нет.
ЕТ

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