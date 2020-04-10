В Якутии произошел пожар в многоквартирном доме, погибли три человека

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10 апреля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Якутии три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Известно, что пятницу, 10 апреля, поступила информация о возгорании в доме по улице Комсомольская в городе Мирный. Спасатели эвакуировали 20 человек. В результате воздействия опасных факторов пожара скончались 3 человека.

На ликвидацию происшествия были задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Для установления обстоятельств трагедии работает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мирнинскому району.

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