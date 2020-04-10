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Под Костромой двое мужчин спасли женщину, которая неизвестным образом оказалась в водоеме

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru.

Под Костромой двое мужчин спасли женщину, которая неизвестным образом оказалась в водоеме
pixabay.com

В поселке Никольское под Костромой на днях произошел инцидент. Девушка каким-то неизвестным образом угодила в местный водоем, из которого не могла самостоятельно выбраться.  

Спасли пострадавшую двое мужчин. Они с помощью длинной палки вытащили жительницу из воды. Подробностей ни о тех, кто помог, ни о самой девушке нет.

Также известно, что заявлений от жителей поселка по этому поводу не поступало. Специалисты на место происшествия не выезжали.

Ранее глава Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин сообщил, что в клинической больнице имени Куватова в Уфе диагностировали коронавирус нового типа у 170 человек, среди них пациенты и врачи. 

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