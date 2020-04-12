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Тела трех женщин нашли в квартире в Архангельске

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тела трех женщин нашли в квартире в Архангельске
машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press
В Архангельске в одной из квартир накануне были обнаружены тела трех убитых женщин. Согласно последней информации регионального СУСК РФ, речь идет о двух пенсионерках и дочери одной из них.
 
При локализации пожара в квартире дома по улице Гагарина вечером в субботу были найдены тела трех женщин с признаками насильственной смерти, а также со следами термического воздействия.
 
Установлено, что накануне 77-летняя пенсионерка пришла в квартиру к своей 83-летней одинокой соседке. Через некоторое время из квартиры послышался шум, вследствие чего туда отправилась 43-летняя дочь первой женщины. Неустановленный преступник совершил убийство трех гражданок, поджег квартиру и скрылся.
ЕТ

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