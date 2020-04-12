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Потерявшегося в Новосибирске ребенка нашли в магазине в соседнем городе

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Потерявшегося в Новосибирске ребенка нашли в магазине в соседнем городе
полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Восьмилетний мальчик, потерявшийся во время прогулки с матерью в Новосибирске, найден живым и здоровым в магазине в соседнем городе. Об этом в воскресенье сообщили сотрудники ГУМВД по региону.
 
Накануне вечером в отдел полиции №10 "Советский" Новосибирска обратилась женщина с заявлением о пропаже своего сына. Позже потерявшийся ребенок был найден сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в одном из магазинов города Бердска. К настоящему моменту мальчик передан матери.
 
Установлено, что ребенок, оставшись без присмотра, на общественном транспорте уехал в соседний город, зашел в магазин и спрятался там. 
 
Проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения родителем своих обязанностей.
ЕТ
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